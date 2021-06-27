Защитники Республики подавили огневую точку ВСУ, с которой обстреливали Горловку

НМ ДНР открыла ответный огонь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция Донецкой Народной Республики открыла ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины, с которых киевские силовики обстреливали районы Горловки.

- Подразделения Народной милиции, руководствуясь с пунктом «Е» Мер по усилению и контролю режима прекращения огня, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и подавить огневую активность противника, - заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирований открыли огонь по поселку шахты «6/7». В результате обстрела ранения получила мирная жительница, а также были повреждены жилой дом и автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Уже было предупреждение о том, что подобные провокации не сойдут с рук украинской стороне»: Глава ДНР отдал приказ на открытие ответного огня

Денис Пушилин сделал заявление в связи обстрелом поселка шахты «6/7» (подробнее)