Коронавирус в ДНР выявили еще у 22 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 26 июня исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 22 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 27 июня заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 42 765, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 35 752 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3230 летальных случая. Лечение продолжают 3783 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 17 зараженных коронавирусом. За этот же период от Covid-19 вылечились 17 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К чему готовиться жителям республик Донбасса, желающим отдохнуть на курортах Краснодарского края

В регионе вводятся ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом (подробнее)