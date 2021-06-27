Глава ДНР: Украинская сторона продолжает настойчиво выводить конфликт в горячую фазу

Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление в связи с обстрелом со стороны ВСУ поселка шахты «6/7», что на окраине Горловки, в результате которого ранения получила мирная жительница и были повреждены дома и автомобиль.

- Украинская сторона продолжает настойчиво выводить конфликт в горячую фазу, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель государства отдал приказ об открытии ответного огня.

- Уже было предупреждение о том, что подобные провокации не сойдут с рук украинской стороне: Донецкая Народная Республика будет предпринимать соответствующие шаги для обеспечения безопасности своих жителей, - заявил Глава ДНР. - В случае обстрелов со стороны ВФУ Народная милиция ДНР вправе использовать все возможности по защите наших граждан, предоставленные Мерами по усилению перемирия.