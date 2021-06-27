Глава ЛНР: Каждый молодой житель Республики – это основа крепкого и успешного будущего Донбасса

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил юношей и девушек ЛНР с Днем молодежи.

- Мы горды нашим подрастающим поколением, воспитанным на истинных идеалах, которое чтит историю и традиции нашего народа, - написал Леонид иванович в своем микроблоке в Твитер.

Руководитель государства пожелал юным жителям Республики, чтобы сбывались мечты.

- Каждый молодой житель Республики – это основа крепкого и успешного будущего Донбасса. От всей души поздравляю с Днем молодежи! – поздравил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Тем временем, юношей и девушек Донецкой Народной Республики с Днем молодежи поздравил Глава ДНР Денис Пушилин.

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