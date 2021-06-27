Украинская армия за сутки выпустила по ДНР 78 боеприпасов

ВСУ выпустили по ДНР почти 80 боеприпасов. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 78 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В зоне обстрела оказались районы «Вольво-центра», села Веселое, поселков Кременец и Старомихайловка на донецком направлении, поселка Широкая Балка на горловском направлении, а также села Заиченко на мариупольском направлении, - сообщили в СЦКК.

В Представительстве рассказали, что при обстрелах киевские силовики применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметров, гранатометы, БТР/БМП.

- Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам НРПО были проигнорированы украинской стороной в СЦКК, - говорят в представительстве Республики. - На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем.

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