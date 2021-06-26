НМ ЛНР: Небоевые потери оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» составили 253 военнослужащих

За прошедшею неделю - 25 небоевых потерь. Фото: Штаб ООС

С начала действия дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, вступивших в силу 27 июля 2020 года), в оперативно-тактической группировке «Север» - 253 небоевых потерь военнослужащих. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Небоевые потери подразделений ОТГ «Север» составили 253 человека, из которых 86 – безвозвратные, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции Республики уточнили, что потери 14-й бригады составили 78 человек, 59-й бригады – 61 человек, 80-й бригады – 57 человек, 92-й бригады – 51 человек, 128-й бригады – 3 человека, 24-й бригады – 3 человека.

Также в сообщении НМ ЛНР говорится, что за прошедшею неделю, с 18 по 25 июня, небоевые потери ОТГ «Север» составили 25 военнослужащих.

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