Председатель НС ДНР Владимир Бидевка: Захарченко стал по-настоящему отцом для нашей Республики, лидером

В Донецке к памятнику Захарченко возложили цветы. Фото: ДАН

В Донецке к памятнику Александру Захарченко на «Аллее Героев», в честь 45-й годовщины со дня рождения первого Главы ДНР, возложили цветы.

- Александр Владимирович был для всех нас не просто главой государства, должностным лицом, он стал по-настоящему отцом для нашей Республики, лидером, - сказал Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Именно Захарченко, по словам Бидевки, превратил разрозненные отряды ополченцев в победоносную армию

- И в этом основная его заслуга, - говорит Председатель НС ДНР. - Он стал символом борьбы Республики против украинского фашизма. Захарченко останется в памяти у всех сильным, справедливым и великим человеком.

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