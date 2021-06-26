Омбудсмен ДНР: Представители силовых ведомств Украины подвергали пыткам и жестоким допросам сотни сторонников Республики

Дарья Морозова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинская сторона блокирует работу над декларацией о невозможности применения пыток в отношении лиц, взятых под стражу в связи с конфликтом в Донбассе. Об этом заявила Уполномоченный по правам человек в ДНР Дарья Морозова.

- К сожалению, жители Донбасса неоднократно сталкивались с этим ужасающим преступлением. За годы вооруженного конфликта представители силовых ведомств Украины подвергали пыткам и жестоким допросам сотни сторонников Республики. Большинство преступников до сих пор не понесли никакой ответственности за свои злодеяния, - заявила омбудсмен.

Республика, по словам Морозовой, делает все возможное для борьбы с пытками и применением неправомерного насилия в отношении граждан.

- К сожалению, из-за попыток Украины политизировать этот важнейший для борьбы с применением пыток вопрос данный документ так и не был подписан ни одной из сторон, - сказала Дарья Васильевна.

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