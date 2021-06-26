ВСУ обстреляли из минометов поселок Заиченко в ДНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Штаб ООС

Утром, 26 июня, украинские вооруженные формирования открыли огонь по селу Заиченко, что на юге донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины обстреляли из 120-миллиметровых минометов район села Заиченко на юге ДНР.

Обстрел зафиксирован в 8.05.

- Огонь велся со стороны подконтрольного киевским властям населенного пункта Талаковка. Всего выпущено 12 мин, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР на донецком и мариупольском направлениях.

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