Украинская армия за сутки обстреляла четыре поселка ДНР

ВСУ продолжают обстреливать Республику. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что киевские силовики выпустили по территории Республики 27 боеприпасов. Для обстрелов применялись 120-миллиметровые минометы и гранатометы.

- В зоне обстрела со стороны украинской армии оказались четыре населенных пункта: село Веселое, поселок Лозовое на донецком направлении; села Новая Марьевка, Ленинское на мариупольском направлении.

Кроме этого в СЦКК сообщили, что утром 26 июня украинская армия подвергла минометному обстрелу северную окраину Донецка. Под обстрел попал район "Вольво-центра".

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