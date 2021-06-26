Глава ДНР об Александре Захарченко: Мы будем помнить о его героических поступках

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года Фото: Александр КОЦ

Александр Захарченко никогда не боялся ответственности и решительно отстаивал свою позицию и позицию Донбасса на любых площадках и в любых условиях – на поле боя и за столом переговоров. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Александру Владимировичу сегодня исполнилось бы 45 лет... Но его жизненный путь был оборван войной, - говорит Пушилин. - С самого начала конфликта он понимал, что может погибнуть, но это никогда его не останавливало.

Захарченко всегда делал что должно, неистово исполняя свой долг на посту Первого Главы Донецкой Народной Республики.

- Этим он снискал себе уважение не только жителей Донбасса. Его верность Родине, своему выбору, идеям вызывают уважение. И сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить о его героических поступках, - сказал руководитель Республики.

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