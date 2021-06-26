Коронавирус в ЛНР: За все время выявлено 5097 случаев заражения

Коронавирус в ЛНР за сутки выявили еще у 14 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 14 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 26 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 5097, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли восемь жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4448 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки не зарегистрировано ни одного летального случая. За все время в ЛНР зафиксировано 473 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 176 пациентов.

К чему готовиться жителям республик Донбасса, желающим отдохнуть на курортах Краснодарского края

В регионе вводятся ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом (подробнее)