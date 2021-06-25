Погода в Донецке: 26 июня будет облачно и жарко - до 33 градусов

В Донецке будет облачно и жарко Фото: Юрий СОБОЛЕВ

26 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно. Местами возможны грозы. Температура воздуха утром +22…+24 градуса. Днем – до 33 градусов. Вечером +26…+27 градусов. Восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

Православная церковь в этот день вспоминает мученицу Акилину Старшую (281-293), жившую в III веке в городе Библ (Финикия). В народном календаре – Акулина-гречишница, Акулина – задери хвосты. По приметам, с этого дня и до середины июля скотина от жары и оводов бесится. Считалось, если мошкара кругами толчется – к хорошей погоде. Ветер порывами дует – к тихой погоде. Если на восходе солнце в тумане – днем будет жарко и душно. Утром или в обед радуга на западной стороне неба появилась – к ветряной погоде.

По прогнозам синоптиков 27 июня сохранится жаркая погода. Температура ночью 22-24 градуса тепла. Днем + 31 градуса. Днем и вечером ожидается гроза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий ботсад подготовил для горожан «Лавандовое настроение»

Праздник пройдет 26 и 27 июня (подробнее)