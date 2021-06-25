«Ощадбанк» продлил для жителей ДНР и ЛНР действие платежных карт до 1 сентября

Многие пенсионеры из ДНР и ЛНР из-за пандемии не могли выехать на Украину, чтобы снять деньги в банкомате. Фото: «Ощадбанк»

«Ощадбанк» принял решение о продлении срока действия платежных карт внутренне перемещенных лиц из Донбасса до 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Речь идет о картах, которые обслуживаются по тарифу «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина. Они не будут блокироваться вплоть до 1 сентября.

Тем временем, банк продолжает перевыпускать карты, срок действия которых истек.

- Если вы получили SMS от «Ощадбанка», то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой в 31 августа 2021 года включительно, — говорится в сообщении.

Впрочем, тысячи пожилых жителей ДНР и ЛНР вынуждены отправляться в дальний путь на Украину через РФ. Ведь если с карточки больше года не снимаются деньги, то могут приостановить выплату пенсий.

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