Украинские войска вечером обстреляли пригород Донецка и юг ДНР из тяжелых минометов

Украинские военные продолжают провокации с использованием тяжелх минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 25 июня, вечером украинские военные нанесли минометный удар по району сел Лозовое на окраине Донецка и Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь Лозовому велся в 18:40 с позиций украинских войск у населенного пункта Пески. Было выпущено 11 мин калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

По Ленинскому стреляли с позиций вблизи села Водяное. Было выпущено 3 мины калибром 120 мм.

О последствиях обстрела пока ничего не известно.

Отмечено, что украинская сторона в СЦКК в очередной раз игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

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