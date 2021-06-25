Донецкий ботсад подготовил для горожан «Лавандовое настроение»

Дончан приглашают насладиться цветением лаванды в Ботаническом саду. Фото: vk.com/do_sad

В эти выходные, 26-27 июня, с 10:00 до 17:00 Донецкий ботанический сад проведет праздник «Лавандовое настроение». Об этом сообщили в ботсаду.

В программе тематические экскурсии «Сад ароматов» на участке ароматических растений. Дончане и гости столицы смогут ознакомиться с богатством и разнообразием коллекции пряно-ароматических растений. Также проведут мастер-класс «Парад лаванды», на нем присутствующие смогут узнать о происхождении видов лаванды, видах в коллекции Ботанического сада, выращивании в условиях Донбасса, правилах обрезки, формирования кустов, применении лаванды и об условиях выращивания.

Каждый посетитель получит в подарок букет лаванды.

Экскурсии и мастер-классы будут проводиться в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.

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