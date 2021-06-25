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Политика25 июня 2021 18:49

Глава ЛНР: Украинцы в случае референдума проголосуют за мир в Донбассе

Леонид Пасечник прокомментировал инициативу гаранта незалежной Зеленского о полном разрыве Украины с Донбассом
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Леонид Пасечник давно предлагал спросить украинцев, хотят ли они войны. Фото: АГ ЛНР

Леонид Пасечник давно предлагал спросить украинцев, хотят ли они войны. Фото: АГ ЛНР

Украинцы в случае проведения референдума по вопросу Донбасса проголосуют за мир в регионе. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил, что если конфликт в Донбассе не удастся урегулировать, то будет проведен всеукраинский референдум, результатом которого может стать полный разрыв отношений Украины с ЛНР и ДНР.

- Я давно предлагал украинскому гаранту провести референдум и спросить украинцев, хотят ли они войны. Для этого не нужны никакие «стены» и альтернативные договоренности со своими заокеанскими хозяевами. Уверен, что результат этого волеизъявления вполне очевиден – украинский народ проголосует за мир в Донбассе! - сказал Пасечник.

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