В ДНР на предприятиях «Внешторгсервиса» с 2022 года повысят зарплату

Юрченко пообещал, что к 2024 году будет зарплата как в России. Фото: ВФЛА

Повышение заработных плат на предприятиях ЗАО «Внешторгсервис» запланировано на начало 2022 года. Об этом сегодня на пресс-конференции в Макеевке заявил новый инвестор предприятий, российский предприниматель Евгений Юрченко.

– Повышение будет и до уровня средней заработной платы по Южному федеральному округу РФ. На этот уровень мы планируем выйти к 2024 году, – отметил Юрченко.

Сегодня российский предприниматель посетил одно из входящих в ЗАО «ВТС» предприятий – Макеевский коксохимический завод. Он побывал в производственных цехах завода, а также пообщался с коллективом предприятия и журналистами.

Напомним, что в июне в ДНР и ЛНР сменился инвестор на промышленных предприятиях региона, находящихся под управлением ЗАО «Внешторгсервис». Им стал российский предприниматель Евгений Юрченко. Инвестор взял обязательство погасить задолженность по зарплатам в течение полугода и вложить в производство миллиард рублей.

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