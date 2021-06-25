Под Донецком погиб 31-летний водитель при столкновении автомобиля с основанием моста

Авария произошла при съезде с окружной дороги в сторону села Яковлевка. Фото: МВД ДНР

25 июня водитель автомобиля Volkswagen Passat погиб при столкновении с железобетонной конструкцией моста в северном пригороде Донецка, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На трассе Н-20 «Славянск-Донецк-Мариуполь» на въезде в село Яковлевка в результате столкновения автомобиля Volkswagen Passat с железобетонной конструкцией моста один человек погиб, четыре – пострадали, – сказано в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего водителя 1990 года рождения. Пострадавшие 2002, 2003 и 2004 годов рождения были госпитализированы.

Напомним, что 24 июня в центре Донецка на пересечении улицы Артема и бульвара Шевченко столкнулись автомобили Mercedes-Benz E-250 и LADA Granta. Пострадали три человека.

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