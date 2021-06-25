Сотрудники МЧС ЛНР спасли девушку, которая едва не утонула на Успенском водохранилище

Спасатели вовремя заметили, что девушка тонет. Фото: МЧС ЛНР

Лутугинские спасатели помогли добраться до берега 15-летней девушке, которая не умела плавать. Происшествие случилось на Успенском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Девушка на надувном матрасе отплыла от берега на 20 метров, но из-за сильного порыва ветра плавсредство перевернулось. Оказавшись в воде, девушка начала кричать - она не умела плавать.

- Спасатели Валерий Нетечук и Евгений Удовиченко незамедлительно поплыли к ней вплавь, бросили спасательный круг и доставили на берег. Помощь медиков не понадобилась. Девочку быстро успокоила мама, и они вместе уехали домой, - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что с начала года на водоемах Республики были спасены четыре человека.

В ведомстве напомнили, что на надувных матрасах, кругах, игрушках, камерах можно плавать возле берега. При этом волной и ветром ребенка на матрасе может унести на середину водоема. Вряд ли ему удастся вернуться на берег самостоятельно, а взрослые не сразу смогут это заметить.

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