В ДНР с 1 июля увеличат одиннадцать видов социальных пособий

Лариса Толстыкина рассказала, как увеличатся пособия с 1 июля. Фото: mtspdnr.ru

Одиннадцать видов социальных пособий будут увеличены в ДНР с 1 июля. Подробности рассказала министр труда и социальной политики Республики Лариса Толстыкина.

Выплаты по беременности и родам увеличатся до 5 940 рублей. Объем помощи при рождении ребенка и достижении им трехлетнего возраста составит 5 400 рублей. Пособие по потере кормильца составит 6 912 рублей. Размер помощи на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях увеличится до 9 240 рублей на детей в возрасте до шести лет, и до 9 800 рублей – от 6 до 18 лет.

На 20 % увеличится размер пособий для детей-инвалидов и инвалидов с детства. Так, помощь детям-инвалидам и инвалидам с детства, в зависимости от категории, будет составлять от 6 600 до 11 952 рублей. Пособие по уходу за инвалидом I и II группы вследствие психического расстройства будет увеличена на 15% и составит 5 760 рублей.

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