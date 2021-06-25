Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 11:04

В ДНР во время купания в пруду утонула 33-летняя женщина

Происшествие случилось в Харцызске
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники МЧС ДНР проводят рейды в местах купания жителей ДНР. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР проводят рейды в местах купания жителей ДНР. Фото: МЧС ДНР

24 июня во время купания в харцызском пруду «Медвежье» утонула 33-летняя женщина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели Харцызска извлекли из водоема тело погибшей женщины 1988 года рождения и передали работникам скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами, - говорится в сообщении.

В МЧС предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасности. Чтобы беда не пришла в ваш дом, будьте внимательны и осторожны во время купания. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не заплывайте далеко. Выбирайте для отдыха специально оборудованные пляжи. Не оставляйте без присмотра детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аварии в центре Донецка пострадали трое жителей

Вечером 24 июня возле библиотеки имени Крупской столкнулись легковые автомобили Mercedes-Benz и LADA (подробнее)