В ДНР во время купания в пруду утонула 33-летняя женщина

Сотрудники МЧС ДНР проводят рейды в местах купания жителей ДНР. Фото: МЧС ДНР

24 июня во время купания в харцызском пруду «Медвежье» утонула 33-летняя женщина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели Харцызска извлекли из водоема тело погибшей женщины 1988 года рождения и передали работникам скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами, - говорится в сообщении.

В МЧС предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасности. Чтобы беда не пришла в ваш дом, будьте внимательны и осторожны во время купания. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не заплывайте далеко. Выбирайте для отдыха специально оборудованные пляжи. Не оставляйте без присмотра детей.

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