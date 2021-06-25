Украинские войска сегодня утром обстреляли юг ДНР из тяжелых минометов

По селу стреляли минами калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 25 июня, утром украинские военные нанесли минометный удар по району села Новая Марьевка Тельмановского района ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь велся в 8:50 с позиций украинских войск у населенного пункта Гранитное. Было выпущено семь мин калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

О последствиях обстрела пока ничего не известно.

Тем временем, в представительстве ДНР в СЦКК проинформировали, что за истекшие сутки ВСУ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Под огнем оказались донецкие поселки шахты «Трудовская», Старомихайловка и Веселое. Украинские военные применяли следующее вооружение: миномет 120 мм – 1 раз (6 мин); ударный БПЛА – 1 боеприпас; подствольный гранатомет – 2 гранаты; стрелковое оружие – 2 раза.

В результате взрыва от сброшенного БПЛА боеприпаса погиб военнослужащий Народной милиции ДНР.

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