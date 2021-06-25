В аварии в центре Донецка пострадали трое жителей

Кто виноват в происшествии, выясняют в полиции. Фото: МВД ДНР

Сегодня в пресс-службе МЧС ДНР сообщили о последствиях резонансной аварии, которая произошла в центре Донецка на пересечении улицы Артема и бульвара Шевченко.

- В результате столкновения автомобилей Mercedes-Benz E-250 и LADA Granta пострадали три человека: мужчины 1980, 1981 и 2000 годов рождения. Двое пострадавших госпитализированы в учреждение здравоохранения, один от госпитализации отказался.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, предположительно, автомобиль LADA поднимался по бульвару Шевченко, а Mercedes двигался по улице Артема в направлении площади Ленина.

В результате столкновения машины вылетели на пешеходную часть бульвара, непосредственно возле памятника Шевченко, попутно снеся металлические ограждения. Водителя LADA вырезали из машины и увезли на скорой с серьезными повреждениями.

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