Украинские силовики обстреляли из гранатомета село Желобок на территории ЛНР

Украинские военные продолжают устраивать огневые провокации на линии фронта. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские силовики один раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район села Желобок. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, - говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Тем временем, украинские военные продолжают наращивать свои позиции. Так, боевики 14-й бригады ВСУ уничтожили огород жителя поселка Новотошковское, когда разбирали хозяйственные постройки на территории его домовладения для дооборудования своих позиций на окраине населенного пункта. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на жалобы жителей подконтрольной ВСУ территории.

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