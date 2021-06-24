Погода на 25 июня: в Донецке будет ясно и без осадков

С этого времени дни становятся короче, а ночи - длиннее Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С самого утра в столице Донецкой Народной Республики установится ясная и безоблачная погода, и такой она продержится до конца дня. Осадков не предвидится.

Утром столбики термометров покажут +22…+27 градусов тепла, днем будет гораздо жарче: до +32…+34 градусов выше ноля.

Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-744 миллиметра ртутного столба.

25 июня православная церковь отмечает день памяти преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. Его еще называют «Петр Поворот», потому как с этого времени дни становятся короче, а ночи - длиннее. В прежние времена было заведено сеять до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда - черное (обычно гречку). Выполнение этого правила сулило удачу. Также 25 июня выпадают обильные росы. Предки заметили: если дождь идет мелкими каплями - значит, это надолго.

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