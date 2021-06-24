Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика24 июня 2021 19:33

За Донбасс: военнослужащие ДНР открыли по позициям ВСУ ответный огонь

Огневые точки противника были уничтожены
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бойцы ДНР не намерены быть живыми мишенями

Бойцы ДНР не намерены быть живыми мишенями

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские военные, обстрелявшие Донецк и Горловку, получили от защитников ДНР достойный ответ. Ополченцы открыли ответный огонь и уничтожили огневые точки противника. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Для защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневые точки противника, - рассказал он.

Напомним, вчера вечером украинские силовики подвергли минометному удару западную часть Горловки, выпустив в ее направлении почти 30 мин. После чего обстреляли из минометов север Донецка. Снарядами ВСУ был поврежден газопровод и выбито остекление в здании когенерационной станции шахты имени Засядько. А сегодня от сброса боеприпаса с украинского беспилотника погиб военнослужащий ДНР.

Жизнь еще четверых ополченцев унес украинский обстрел 21 июня. Как заявил Глава ДНР Денис Пушилин, Республика не должна и не будет «спускать Украине с рук ее подлые выходки», а значит, в отношении противника будут реализованы «соответствующие ответные шаги».

Читайте также

Глава ДНР: Мы не будем спускать Украине с рук ее подлые выходки

Денис Пушилин сделал заявление по поводу гибели под Донецком четверых защитников Республики (подробнее)