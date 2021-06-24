За Донбасс: военнослужащие ДНР открыли по позициям ВСУ ответный огонь

Бойцы ДНР не намерены быть живыми мишенями Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские военные, обстрелявшие Донецк и Горловку, получили от защитников ДНР достойный ответ. Ополченцы открыли ответный огонь и уничтожили огневые точки противника. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Для защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневые точки противника, - рассказал он.

Напомним, вчера вечером украинские силовики подвергли минометному удару западную часть Горловки, выпустив в ее направлении почти 30 мин. После чего обстреляли из минометов север Донецка. Снарядами ВСУ был поврежден газопровод и выбито остекление в здании когенерационной станции шахты имени Засядько. А сегодня от сброса боеприпаса с украинского беспилотника погиб военнослужащий ДНР.

Жизнь еще четверых ополченцев унес украинский обстрел 21 июня. Как заявил Глава ДНР Денис Пушилин, Республика не должна и не будет «спускать Украине с рук ее подлые выходки», а значит, в отношении противника будут реализованы «соответствующие ответные шаги».

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