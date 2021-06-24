Коронавирус в ЛНР унес жизни еще 4 жителей

За день коронавирусную инфекцию обнаружили у 40 человек. Фото: ОД «Мир Луганщине»

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике медики зафиксировали еще несколько смертей от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали 4 летальных случая, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за это время коронавирусную инфекцию обнаружили у 40 человек. За весь период пандемии в ЛНР ее подтвердили более чем у пяти тысяч жителей.

- Всего по состоянию на 24 июня количество зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики составляет 5 067, - проинформировали в министерстве.

При этом полностью выздоровели и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на вирус 4 426 пациентов. А вот для 471 жителя Республики болезнь окончилась летальным концом.

Медики призывают граждан неукоснительно соблюдать противоэпидемические меры: чаще мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию и избегать мест большого скопления людей.

Читайте также

«Дед Мороз» покинула нас: Донецк прощается с одним из первых волонтеров этой войны – Людмилой Ежуновой

Продуктами и добрым словом она поддерживала ополченцев и мирных граждан с самых первых дней войны (подробнее)