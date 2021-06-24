От взрыва боеприпаса с украинского беспилотника погиб военнослужащий ДНР

В нарушение договоренностей украинские военные используют ударные беспилотники. Фото: штаб «ООС»

В рядах защитников Донбасса новые потери. От срабатывания взрывного устройства, сброшенного с ударного беспилотного летательного аппарата украинских войск под Донецком, погиб военнослужащий ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 10.25 в нарушение пункта «а» мер по усилению режима прекращения огня вооруженные формирования Украины вновь применили ударный беспилотник и нанесли удар по позициям Народной милиции ДНР в районе населенного пункта Старомихайловка. В результате сброса взрывного устройства погиб наш защитник, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 21 июня преступные действия украинской армии уже привели к гибели трех и ранению одного военнослужащего ДНР. Их убийство Киев пытался скрыть от общественности, для чего поставил задачу не допускать эвакуационную группу к месту трагедии. В результате ВСУ дважды обстреляли работавший на месте происшествия санитарный автомобиль. Один человек погиб и еще четверо были ранены.

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