Коронавирус подтвержден еще у 195 жителей ДНР

У 45 пациентов диагноз установили после сдачи анализов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Медики Донецкой Народной Республики продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день вирус обнаружили еще у 195 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- В лаборатории провели новые исследования, в ходе которых выявили 150 случаев заболевания COVID-19, а у 45 пациентов этот диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за сутки в лечебных учреждениях Республики были сняты с учета 184 выздоровевших пациента, а вот 10 человек не смогли побороть болезнь и скончались. Кроме того, результаты проведенных экспресс-тестов показали, что 46 жителей ДНР имеют антитела к вирусу, а значит, переболели им раньше.

С учетом последних данных, в Донецкой Народной Республике зарегистрированы 42 277 заболевших коронавирусом за все время. Из них продолжают лечение 3 579 пациентов, полностью выздоровели и выписались из больниц 35 497 человек, скончались от болезни 3 201 житель.

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