Шесть мин со стороны Марьинки: столицу ДНР обстреливают уже с утра

ВСУ применяют артиллерию крупного калибра. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром под массированным огнем ВСУ оказался поселок шахты «Трудовская» в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок из минометов крупного калибра.

- Обстрел начался в 07.48 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Марьинка. Оттуда были выпущены 6 мин калибром 120 миллиметров, - уточнили наблюдатели.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Напомним, в результате вчерашнего обстрела столицы ДНР был поврежден газопровод низкого давления и осталось без остекления здание когенерационной станции. Сейчас газопровод уже восстановлен силами работников шахты имени Засядько. Горняки также потушили траву, загоревшуюся вследствие украинской атаки.

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