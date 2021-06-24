При обстреле ВСУ был поврежден газопровод в Донецке

В результате атаки возник пожар, его быстро потушили Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера вечером под украинский обстрел попал и северный пригород Донецка. От минометного удара, нанесенного противником, получил повреждения газопровод и осталось без оконного остекления здание когенерационной станции. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 20.15 ВСУ открыли минометный огонь по северным окраинам Донецка. В результате был поврежден газопровод низкого давления и пострадало остекление фасада в здании когенерационной станции, которая расположена по адресу: улица Новороссийская, 9Б, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что на нынешний момент газопровод уже восстановлен силами работников шахты имени Засядько. Горняки также потушили траву, загоревшуюся сразу после украинской атаки.

Напомним, вчера под минометным ударом киевских войск оказались также окраины западной части Горловки. В их направлении ВСУ выпустили почти 30 мин.

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