Вечером по западу Горловки киевские войска выпустили почти 30 мин

Киевские силовики продолжают массированные обстрелы Донбасса. Фото: Штаб «ООС»

Вчера вечером под ударом минометов украинских войск оказались окраины западной части Горловки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 19.00 был открыт огонь. Противник выпустил 12 мин калибром 82 миллиметра в направлении Новгородское - Широкая Балка. А в 19.50 киевские военные запустили 16 мин из 120-миллиметровых орудий по направлению Новгородское - Озеряновка, - уточнили наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что минометному обстрелу ВСУ подверглись Ясиноватая и Горловка. Под огнем оказались поселки Красный Партизан, шахты имени Гагарина и шахты 6/7. Меньше чем за час по этим населенным пунктам были выпущены 24 мины крупного калибра и 2 гранаты из СПГ.

В результате обстрела в этот день получил повреждения жилой дом в поселке Зайцево.

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