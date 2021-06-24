Вузы ДНР предоставят почти 8 тысяч мест для бюджетников

В ДНР стартовала вступительная кампания для абитуриентов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 22 июня в Донецкой Народной Республике стартовала вступительная кампания для абитуриентов. Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях в этом году достигнет почти 8 тысяч. Такой информацией поделился с журналистами директор департамента науки и высшего профессионального образования Минобрнауки ДНР Сергей Фоменко.

- Вузы Республики выделили для поступающих 7 956 бюджетных мест. Для абитуриентов свои двери откроют 15 высших учебных заведений - 14 государственных и один частный. - рассказал он.

Присутствующий на встрече директор департамента просвещения Минобрнауки Виталий Пестрецов также озвучил важную для выпускников цифру - в этом году образовательные учреждения среднего профессионального образования в ДНР подготовили для них 7 600 бюджетных мест. Вступительная кампания уже началась в 97 таких заведениях.

Сообщается также, что 600 бюджетных мест предусмотрены в вузах Республики для граждан Украины - за счет расширения гумпрограммы. А в учреждениях среднего профессионального образования ДНР для этих целей отведут 200 бесплатных мест.

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