На Алчевском меткомбинате за 3 месяца погасят долги по зарплате

Сейчас в работе комбината намечается положительная динамика Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Алчевском металлургическом комбинате в ближайшие три месяца выплатят все долги по зарплате. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи с представителями профсоюзов в Доме правительства.

- Уверен, что в течение 3 месяцев будут полностью погашены долги по заработной плате, а на протяжении полугода будет выплачена задолженность тем, кто уже не работает на комбинате. Поэтапно будет погашаться задолженность поставщикам сырья, контрагентам, с которыми работал меткомбинат, - заверил он.

Леонид Пасечник призвал специалистов отрасли возвращаться на родное предприятие.

Напомним, ранее сообщалось, что на Алчевском металлугическом комбинате новый инвестор погасил часть зарплатных долгов. Были выплачены деньги за январь и часть февраля этого года. Помимо этого, на предприятии поднимается тема проведения летней оздоровительной кампании для детей сотрудников. С руководством комбината также обсуждается вопрос об открытии столовой для персонала и дополнительном маршрутном автобусе.

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