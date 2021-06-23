ДНР заявила о готовности работать с украинским вариантом дорожной карты

Представители ДНР на переговорах согласились работать с украинским вариантом дорожной карты, но на определенных условиях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Делегация ДНР в Контактной группе заявила о готовности работать с украинским вариантом дорожной карты, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговоры подгруппы по политическим вопросам. Однако для этого Киеву необходимо внести в документ поправки.

— Для нас нет «хороших» или «плохих» проектов дорожной карты. Мы готовы работать и над украинским вариантом данного документа, вот только в таком случае Киеву необходимо изменить его таким образом, чтобы устранить все противоречия Минским соглашениям, из которых, по нашим оценкам, на 78% состоит весь проект украинской делегации, — отметила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Напомним, что еще летом 2020 года переговоры Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе зашли в тупик. Это произошло сразу после того, как Верховная рада Украины приняла постановление о местных выборах, четвертый пункт которого противоречит Минским соглашениям.

Тогда же стороны согласились сделать так называемую дорожную карту, чтобы разблокировать переговорный процесс. Республики Донбасса представили свой вариант документа, но он был отклонен украинской делегацией. Вариант Киева также не получил одобрения Республик, поскольку он почти полностью противоречит Минским соглашениям.

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