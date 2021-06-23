Киев устроит диверсии в Донбассе в преддверии встречи Зеленского и Байдена

ВСУ готовят провокации в Донбассе. Фото: пресс-центр штаба ООС

В преддверии встречи президента США Джозефа Байдена с президентов Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе проведут серию диверсий. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки.

— Зеленский отдал приказ командующему Сил специальных операций ВСУ генералу Галагану о проведении до конца июля, а именно до встречи с Байденом, диверсионных действий в отношении Республик, — говорится в сообщении.

По данным разведки, ответственным за это будет 73-й морской центр специальных операций. В регионе уже замечены снайперские группы противника. Две из них прибыли 20 июня в зону ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ, которая расположена под Авдеевкой. Еще одна группа снайперов расположилась у 128-й отдельной горно-штурмовой бригады на юге участка линии фронта.

Отметим, что без распоряжения президента Украины в последнее время наблюдается обострение на линии разграничения в Донбассе. 11 июня украинские диверсанты напали на наблюдательный пункт Народной милиции ЛНР в Голубовском. В результате погибли пять защитников Республики. 21 июня от минометного обстрела запада Донецка погибли три военнослужащих ДНР, еще один получил ранения. Направленная для их эвакуации группа также попала под обстрел. Погиб еще один человек и четверо получили ранения.

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