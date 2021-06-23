Жители Донецка пустили по Кальмиусу бумажные кораблики

Жители Донецка выпустили на воду 200 бумажных корабликов. Фото: общественная организация "Молодая Республика"

Вчера, 22 июня, жители Донецка выпустили на воду 200 бумажных корабликов. Как рассказали в общественной организации «Молодая Республика, это ежегодная акция. Ее организуют местные молодые активисты. Таким образом они чтят память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

У данной акции есть историческая основа. Утром 22 июня 1941 года севастопольские выпускники должны были выпустить бумажные кораблики на воду. На них были написаны самые сокровенные желания, которым так и не суждено было сбыться. Ведь именно в то время началась Великая Отечественная война.

Тем временем в другой части города уже готовились к международной акции «Свеча памяти». Из сотен свечей молодые люди сложили надпись «Помним». В этом году ей старт дали именно в Донецке.

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