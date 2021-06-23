Больше 250 тысяч жителей ЛНР получили российское гражданство

Такое количество паспортов было выдано с 2019 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Больше 250 тысяч жителей Луганской Народной Республики с 2019 года стали гражданами Российской Федерации. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

— Число владельцев российских паспортов продолжает увеличиваться, соответственно растет и запрос на возможность получения доступа к государственным услугам, многие из которых направлены на оказание мер социальной поддержки, — отметил лидер государства.

Далее Глава Республике рассказал, что жители ЛНР с российским паспортом могут оформить себе страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в упрощенном порядке. Необходимо подать соответствующее заявление в отделение миграционной службы МВД ЛНР и подготовить пакет документов как при оформлении паспорта РФ.

Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Республик Донбасса получить российское гражданство в упрощенном порядке. А в 2020 году их также освободили от уплаты госпошлины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям ДНР помогут получить российский СНИЛС

Теперь оформить заявку можно во время подачи документов на российское гражданство в миграционной службе Республики (подробнее)