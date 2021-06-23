В городах ДНР зажгли надпись «Помним»

Жители всех городов Донецкой Народной Республики зажгли свечи в память о тех, кто отдал свою жизнь на полях боя в Великую Отечественную войну. Фото: пресс-служба "Молодая Республика"

Вчера, 22 июня, на концерте всемирно известной пианистки из США Валентины Лисицы дали старт международной акции «Свеча Памяти», которая приурочена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Однако оказалось, что символическая огненная надпись «Помним» из зажглась не только в столице ДНР, а также других городах и районах Республики.

— Жители всех городов Донецкой Народной Республики зажгли свечи в память о тех, кто отдал свою жизнь за наш с вами мир – за Победу Советского Союза над фашистской Германией! Из сотен свечей в разных уголках Республики зажглась символическая надпись «Помним», — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Международная акция «Свеча Памяти» проводится каждый год. Но примечательно, что на этот раз старт акции дали в Донецке. Ее организовали местные активисты при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и общественного движения «Волонтеры Победы».

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