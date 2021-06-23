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Здоровье23 июня 2021 12:31

В ДНР выявили 206 новых случаев заболевания COVID-19

У большей части пациентов коронавирус удалось диагностировать после проведения исследований анализов
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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За 22 июня проведено 573 исследования на коронавирус

За 22 июня проведено 573 исследования на коронавирус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в ДНР выявили 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 177 человек сняты с учета из больничных учреждений после выздоровления, летальных случаев зарегистрировано 8. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— За 22 июня проведено 573 исследования, из них выявлено 141 случай заболевания (24,6%) и у 65 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — За сутки выявлено 104 случая пневмоний. Выявлено 2 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 42 082 случая заболевания, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 3578 пациентов, выписаны 35 313 человек, летальных случаев 3191.

Также по результатам проведенных исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 1903 пациента ранее переболевшие COVID-19.

Лечение от пневмонии получают 1120 пациентов, из них 559 на кислородной поддержке.

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