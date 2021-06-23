В ЛНР от коронавируса лечатся 156 пациентов

С начала пандемии коронавируса медики ЛНР зарегистрировали 5 027 случаев заболевания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике не зафиксировали прироста больных коронавирусной инфекцией. При этом четыре человека побороли болезнь. Зарегистрировано четыре летальных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 5 027 случаев заболевания, из них 156 пациентов находятся на стационарном и амбулаторном лечении, вылечили 4 404 человека, летальных случаев – 467.

Напомним, что в Республике до сих пор действует режим повышенной готовности и действуют ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако со временем их послабляют по решению Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР.

При этом в Минздраве продолжают настаивать на соблюдении санитарно-гигиенических рекомендаций в общественных местах: держать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком и носить защитную маску.

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