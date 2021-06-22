В день гибели военнослужащих ДНР миссия ОБСЕ отменила полет беспилотника над районом трагедии

Причины отмены полета беспилотного летального аппарата в организации не разглашают. Фото: www.osce.org

В ходе переговоров минской подгруппы по безопасности представители ДНР потребовали от миссии ОБСЕ обнародовать данные с беспилотника, который отслеживает ситуацию в районе поселка Старомихайловка. Там накануне от обстрела ВСУ погибли военнослужащие Республики. В ответ последовал отказ. Как оказалось, плановый полет аппарата в этот день не проводился.

- Глава СММ, координатор в подгруппе Чевик заявил, что по неизвестным для него причинам полет БПЛА был отменен, - сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Напомним, трагедия произошла 21 июня. Под минометным огнем противника под Донецком погибли трое ополченцев, еще одного ранили. После чего украинские военные обстреляли выдвинувшийся к месту происшествия санитарный автомобиль. В результате погиб еще один человек и трое были ранены.

А сегодня утром эвакуационные мероприятия вновь были остановлены по вине украинской стороны. Пытаясь скрыть от общественности следы преступления, киевские солдаты снова накрыли огнем эвакуационную группу. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

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