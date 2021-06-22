Леонид Пасечник обратился к ветеранам по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны

Рассказать всю правду о той войне могут лишь ветераны. Фото: ЛИЦ

В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил героев, вставших на защиту Отчизны в 1941-1945 годах.

- Ровно восемьдесят лет назад Советский Союз вступил в войну с нацистской Германией. Значение этой даты нельзя переоценить - ведь это наша история и всеобщая боль. Низкий поклон ветеранам, которые своим бесстрашием и мужеством проложили дорогу к светлому будущему без фашизма! - написал Пасечник на своей странице в Твиттер.

Сообщается также, что сегодня жители Луганска присоединились к международной акции «Свеча памяти». Рано утром, ровно в 04.00 - в то самое время, когда гитлеровская Германия без объявления войны напала на СССР - в центре столицы люди выложили из сотен лампадок силуэт Алексея Еременко, легендарного командира Красной армии.

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