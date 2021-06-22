Киев пытается скрыть от общественности гибель людей под Донецком

Украинская сторона не желает отвечать за содеянное. Фото: штаб «ООС»

Перед военными ВСУ поставили задачу не допустить проезда эвакуационной группы к месту гибели защитников ДНР. Именно поэтому те дважды открывали огонь по санитарному автомобилю, не давая возможности эвакуировать тела погибших. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- По нашим сведениям, командование штаба так называемой «операции объединенных сил» в Донбассе поставило перед своими солдатами задачу не допускать эвакуации тел санитарным автомобилем. Ведь эта демонстрация будет неопровержимым доказательством спланированного преступления украинских боевиков, нарушивших все нормы гуманитарного права, - отметили в оборонном ведомстве Республики.

Таким образом, по словам Эдуарда Басурина, Киев намеренно пытался скрыть от общественности следы своего преступления. Напомним, ранее Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики направило официальную ноту в адрес ОБСЕ, потребовав провести разбирательство по факту гибели людей под Донецком от украинского обстрела.

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