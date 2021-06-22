В больницы ДНР госпитализировали 49 человек с пневмониями

Особенно тяжело справиться с последствиями коронавируса в пожилом возрасте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новых исследований на Covid-19 в Донецкой Народной Республике за прошлый день не делали - ввиду того, что в лаборатории проводили обработку. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- При этом медики продолжают выявлять тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию раньше. В крови таких людей имеются антитела, которые можно обнаружить с помощью экспресс-теста. За три месяца в Республике подтвердили 1 901 подобный случай, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что за сутки в больницы обратился 71 человек с пневмонией. Из их числа медики госпитализировали 49 больных. Всего же на лечении находятся 1 154 пневмонийных пациента, из них 555 нуждаются в кислородной поддержке.

По последним данным, за все время коронавирус подтвердили в ДНР у 41 876 человек. Продолжают лечение 3 557 пациентов, выздоровели и выписались из больниц 35 136 человек, а вот 3 183 жителя не смогли справиться с болезнью и умерли.

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