ВСУ вновь накрыли огнем эвакуационную группу под Донецком

От украинских военных требуют прекратить провокации. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром эвакуационная группа ДНР снова оказалась под прицельным огнем. Противник возобновил обстрелы по западным окраинам Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные открыли огонь из СПГ-9 по направлению поселка Старомихайловка. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, - рассказали наблюдатели.

Напомним, вчера в результате минометного обстрела ВСУ погибли трое военнослужащих ДНР, еще одного ранили. Для их эвакуации, после устного согласования с украинской стороной, направили санитарный автомобиль. Однако он попал под украинский обстрел. В результате погиб еще один человек, а четверо были ранены. Только после этого Киев предоставил письменные гарантии безопасности, которые распространялись и на вторник - с 8.00 до 12.00. Но вновь не сдержал обещанного.

- Эвакуационные мероприятия сейчас приостановлены. Требуем от Украины немедленно прекратить военные провокации и вернуться к строгому выполнению предоставленных обязательств, - подчеркнули в СЦКК.

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