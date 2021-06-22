По западу Донецка снова стреляют

Украинские силовики бьют по столице ДНР и ее ближайшим окрестностям. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром украинские войска возобновили обстрел западных окраин Донецка. Под огневой удар противника попал поселок Старомихайловка, который расположен около Лозового. Там, напомним, днем накануне погибли четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики, еще пятеро ополченцев получили ранения. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 9.18 со стороны Красногоровки. Оттуда были выпущены 4 боеприпаса из СПГ, - рассказали наблюдатели.

Кроме того, в СЦКК сообщают о семи обстрелах Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 27 единиц, - проинформировали в представительстве ДНР. - Противник пускал в ход минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.

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