Место воинской славы: Общественники ДНР встретили исторический рассвет на Саур-Могиле

Память павших героев почтили минутой молчания и возложением цветов. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Этот рассвет общественники ДНР встретили на легендарном кургане Саур-Могила. Здесь, помня о часе вероломного нападения фашистов на Советский Союз, они почтили память павших героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения «Донецкая Республика».

Отмечается, что в мероприятии приняли участие юнармейцы, жители Тореза, Амвросиевки и Снежного, а также представители Народной дружины и организации «Молодая Республика». Митинг начали ровно в 4.00 - время, когда гитлеровские войска вторглись на земли СССР.

- Ровно 80 лет назад, в столь же прекрасное летнее утро на нашу страну вероломно напала Германия. Тогда весь народ встал на защиту своей Родины. Плечом к плечу долгих 1418 дней он ковал Победу на фронте и в тылу. Наш святой долг - сохранить память о том великом подвиге, - рассказали активисты.

У могилы воинов прозвучали авторские стихи и песни. По традиции память героев почтили минутой молчания и возложением цветов.

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