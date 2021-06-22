В понедельник линию разграничения под Донецком пересекли почти полтысячи человек

Сейчас из-за коронавирусных ограничений в Республике действует только один пункт пропуска Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 21 июня, линию разграничения в Донбассе пересекли 478 человек. Они воспользовались гуманитарным коридором, который был создан под Донецком на контрольно-пропускном пункте «Еленовка - Новотроицкое». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Донецкой Народной Республики въехали 31 транспортное средство и 238 граждан, в сторону Украины были выпущены 44 автомобиля и 239 человек, - рассказали в ведомстве.

Напомним, сейчас из-за коронавирусных ограничений в Республике действует только один пункт пропуска возле Еленовки. Пройти его можно лишь при наличии украинской прописки, а при въезде обратно от жителей требуется получить разрешение у специального Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Кроме того, согласно новым правилам, въезд в ДНР разрешен гражданам Украины, которые участвуют в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса или же при наличии гуманитарных и других вынуждающих обстоятельств.

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